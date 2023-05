Battlefields. Hommes en guerre

La Seconde Guerre Mondiale... vue autrement. Cet album contient deux récits : - Tanks : au lendemain du Jour-J se déroule la bataille de Normandie. Des soldats alliés peu expérimentés rencontrent des vétérans chevronnés de l'armée allemande. Alors que les unités Panzer et les troupes SS transforment la campagne française en un champ de bataille, l'équipage d'un char britannique isolé se bat pour rejoindre son escadron. Coupé derrière les lignes ennemies, leur seul espoir réside dans le redoutable (et insupportable) caporal Stiles. Il y a des Tigres qui se cachent dans les sous-bois... - La Vallée Heureuse : le jeune Australien Ken Harding rejoint son premier escadron et est impatient de jouer son rôle dans l'attaque aérienne contre l'Allemagne en tant que commandant d'un équipage de bombardiers. L'espoir d'en sortir en vie est mince mais libérer la région de la Rurh est essentiel pour que la guerre penche du bon côté.