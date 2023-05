Michel Vaillant Tome 17 : Les 100 ans du Mans

Nées en 1923, les mythiques 24 Heures du Mans organisent, pour leur centenaire, la " Course du siècle ", les 10 et 11 juin 2023 ! Sur la ligne de départ : les plus grands constructeurs tels que Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota ou encore Cadillac... Pour fêter l'événement, les " Dossiers Michel Vaillant ", en collaboration avec le journal Ouest-France, vous proposent un beau livre de 125 pages retraçant l'histoire de la plus célèbre des courses d'endurance tout en présentant La Cible, nouvel album de Michel Vaillant se déroulant lors du centenaire. Très nombreuses photos d'archives, dessins de Jean Graton, interviews de Jacky Ickx, de Marc Bourgne, de Benjamin Benéteau, de Philippe Graton et de Denis Lapière : rien ne manque à cet album exceptionnel, qui retrace de plus l'histoire d'amour née entre Michel Vaillant et cette course mythique !