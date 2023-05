Le retour du Roi-Démon. Tome 1, Le Retour du Roi-Démon qui a décidé de former sa propre guilde de monstres après avoir été salement battu par le héros

Agnyn, le violent et tyrannique Roi-démon, a été vaincu par le héros. Sil a réussi à échapper de justesse à la mort, il nest désormais plus que lombre de lui-même. Bien décidé à redevenir celui quil était et à recouvrer son honneur, il ne tardera pas à prendre la route et à se lancer à laventure. Découvre ici son histoire !!