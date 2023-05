Biscoto N° 115 : Les géants

Géant, c'est plus grand que grand : c'est très très grand ! C'est très gros, très méchant... ou très gentil. Géant, c'est plus grand que quoi ? Une étoile est géante pour une planète, une montagne est géante pour une colline, un adulte est géant pour un bébé, une souris est géante pour une fourmi, un océan est géant pour une flaque. Peut-être qu'entre eux, les géants ne sont pas des géants... Peut-être même qu'il y a des géants parmi les géants ? ! Ce mois-ci, on se fait tout petit pour les observer...