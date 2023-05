Nous les vivants

Petrograd, 1922. Kira Argounova, dix-huit ans, est de retour avec sa famille après cinq années d'exil volontaire. Ces anciens bourgeois déchus par la révolution espèrent commencer une nouvelle vie. Entière et passionnée, la jeune fille veut devenir ingénieur. Mais sa vie va être bouleversée par deux hommes : Léo, l'aristocrate et Andrei, le plus intègre des communistes. A travers le destin dramatique des trois jeunes gens, Ayn Rand dépeint, au-delà du communisme, les réalités de toute dictature. Dans un tel contexte, comment réagit l'individu ? Jusqu'où peut-il aller pour sauvegarder son intégrité ?