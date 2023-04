Homiel. La conscience vibrante des sept mondes solaires

Véritables révélations vibrantes en cette période charnière pour l'humanité, les transmissions de la conscience Homiel incarnent, à travers les textes de ce livre, la source des fréquences solaires qui peuvent permettre à chacun de déployer sa souveraineté et sa dignité dans un monde qui souffre. Recevez les fréquences encodées qui déprogrammeront ce qui reste encore à nettoyer au coeur de vos cellules et de votre substance profonde, afin de raviver, en ces temps qui pressent, cette flamme de vie qui vous relie infiniment à la source de la divinité. Découvrez la vibrance des sept mondes solaires, grâce aux récits codés, inspirants et initiatiques, de la conscience Homiel, pour construire le monde à venir sur de nouvelles fondations, lumineuses, souveraines et solides. Tout est entre les mains de celui qui cherche ardemment à recueillir les étincelles solaires qui lui sont offertes ici, afin que de cette humanité fragilisée et affaiblie d'aujourd'hui puisse émerger la conscience vibrante de ce que cette création était à l'origine.