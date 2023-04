Ou tu couleras comme une pierre

Les temps changent. La Révolution industrielle a placé le monde sous la domination des fées et de leurs alliés, les humains de la Terre-Lalie. Geisha en Héliotique, Hime rencontre Leslie Hunter, inventeur philanthrope. Désireux d'échapper au destin que leurs sociétés ont tracé pour eux, ils décident de s'unir dans un mariage d'amitié. Pourtant, à peine Hime a-t-elle eu le temps de s'adapter à sa nouvelle vie à Londres que Leslie disparait mystérieusement. Durant son enquête, la jeune femme devra faire face à l'implacable Debra Delasach, ancienne promise de Leslie, prête à tout pour conserver une liberté dont son statut de femme a failli la priver. Dans cet univers où discrimination, colonialisme et capitalisme font loi, Hime, Leslie et Debra sauront-ils dépasser les préjugés de leur temps pour participer à la création d'un monde meilleur ?