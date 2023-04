"Je hais les livres", écrivait Rousseau dans son traité d'éducation " Emile ou l'éducation ". Nul doute que si Rousseau était né à notre époque, il aurait été copain avec Maïna. Eux deux ont la même aversion pour les livres. Et, il faut bien l'admettre, ils ont raison sur bien des points : Les livres sont incompréhensibles, ennuyants, lourds, malodorants et même dangereux pour la vue. Rien à voir avec les tablettes, ça non ! Maïna, lanceuse d'alerte sur les dangers de la lecture ? Tout à fait ! A une époque où les nombreux écrans accaparent le temps des enfants de façon inédite, et où les livres souffrent d'un dédain certain de la part des plus jeunes, la sortie de l'album "Les livres c'est trop nul" tombe à point nommé. Dans "Les livres c'est trop nul ! ", Maïna passe en revue, avec un discernement implacable, les inconvénients de la lecture et des livres, à grand renfort d'humour et espièglerie, et donne son avis incisif sur ce passe temps aussi ennuyant qu'inutile. Et, pourtant, elle pourrait bien finir par changer d'avis... Maïna a 8 ans et demi - presque neuf, attention ! - et elle déteste les livres. La pauvre fillette est de surcroit affublée d'une maman bibliothécaire et d'un papa libraire, les deux métiers "les plus nuls de l'univers et même de la France entière". Un jour que sa maman l'oblige à passer son mercredi à la bibliothèque municipale, Maïna erre parmi les rayonnages et découvre petit à petit les différents univers qu'offre la lecture. Ce serait-elle trompée sur les livres ?