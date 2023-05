Venise à l'heure du spritz

Paul Manonni, scénariste en mal d'inspiration, séjourne à Venise où il se dispute avec Sylvie, sa femme. Sur un coup de tête, il la quitte, prend le premier vaporetto qui l'amène au cimetière San Michele. Là, une Fiorella le photographie devant la tombe de Stravinsky soi-disant pour un projet d'exposition organisé par la mairie. Une aventure singulière se dessine alors que se complexifient les relations entre le réel et la fiction. Paul erre dans Venise en l'absence de sa femme à laquelle il ne cesse de penser. Aurait-elle rejoint ce Ludivico rencontré au Florian ? Serait-elle retournée en France ? La retrouverait-il dans leur café habituel à l'heure du spritz ? Paul n'est pas à un scénario près, jusqu'au plus macabre. Avec Paul et Sylvie, Jean-Pierre Poccioni nous entraîne dans une Venise inattendue, labyrinthe entre Murano, San Michele ou le Rio del Gozzi et les effluves de la mer. Une Venise à la fois envoûtante et perverse jusqu'au point de non-retour.