Le Monde comme il me parle

Depuis son enfance à La Trinité, Olivier de Kersauson a voué sa vie à la mer : la marine, la rencontre avec Eric Tabarly, l'épopée des multicoques, les tours du monde, les records, les grands caps et les périlleux océans. Pendant trente ans, amoureux des grands espaces, il a remporté les plus grandes courses, jusqu'à devenir "l'Amiral" . Retiré de la compétition, le pirate breton au célèbre franc-parler offre le récit pudique et passionné de ses aventures dans une formidable ode à la mer et à la vie. Né en 1944, Olivier de Kersauson est un navigateur, chroniqueur et écrivain. En 1989, il bat le record du monde en solitaire et remporte deux fois le trophée Jules Verne, en 1997 et 2004. Ses ouvrages Promenades en bord de mer et étonnements heureux et De l'urgent, du presque rien et du rien du tout sont également disponibles chez Points. "Le marin écume la mer de ses souvenirs hors du commun. Embarquement immédiat ! " Paris Match