Je parle Louchebem. Facile et amusant !

Le Louchebem est un langage codé que les bouchers utilisaient entre eux il y a plus d'un siècle pour ne pas se faire comprendre de leurs clients, et il s'est peu à peu étendu à certaines catégories de la population française. Dans ce livre, vous apprendrez à parler très facilement cette langue mystérieuse qui fascine toujours autant ceux qui ne la comprennent pas ! Etape par étape, l'auteur vous prend par la main et vous accompagne dans cette initiation ludique avec des exemples simples et concrets, que vous pourrez mettre en oeuvre rapidement avec vos amis pour vous exercer. En moins d'une heure, vous serez déjà en mesure d'intriguer votre entourage en communiquant en louchébem !