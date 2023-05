Esprits des Morts et autres récits d'Edgar Allan Poe. Nouvelle Edition Augmentée

Depuis les débuts de Richard CORBEN, les passionnés de ses travaux à travers le monde ont pu lire régulièrement ses adaptations de grands auteurs de la littérature fantastique et de l'univers des pulps, tels que R. E. Howard, H. P. Lovecraft , W. Hope Hodgson... Mais Edgar ALLAN POE occupe une place particulière dans ses sources d'inspirations et nous pouvons voir régulièrement CORBEN, immense perfectionniste et éternel passionné de son oeuvre, se replonger dans les merveilleux textes de POE et explorer de nouvelles manières de les adapter. Cet ouvrage regroupe l'intégralité de ses derniers travaux d'adaptation réalisés au cours des années 2010, tous magnifiquement mis en images et en couleurs. On reconnaîtra certains textes, nouvelles ou poèmes, parmi les plus emblématiques d'Edgar Allan Poe, tels que La Chute de la Maison Usher, Le Masque de La Mort Rouge, ou encore Le Corbeau, auxquels vient désormais s'ajouter la fascinante nouvelle "L'Homme des Foules".