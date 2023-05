P'tite voix

Un soir, très tard. Un homme, assis à son bureau, somnole devant son ordinateur, quand soudain, une petite voix l'interpelle. "S'te plaît, t'écris ! " Surpris, il se retourne, la cherche partout dans l'ombre de la pièce. "Mais qui me parle ? " Rien, il est seul. "Ben moi. ". . reprend la voix. De quoi s'agit-il ? A-t-il rêvé ? Ou alors... Une "rencontre" inattendue, une histoire à bouleverser les coeurs... Et n'oubliez pas, en fermant les yeux, on peut voir beaucoup de choses.