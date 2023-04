Maures à Venise

Pierre Pagés, le conservateur du musée d'Art moderne de Céret, se prépare à passer un très mauvais été à se morfondre dans sa maison de Banyuls, profondément perturbé qu'il est par une grande déception sentimentale. Son seul rayon de soleil devrait être pour lui son neveu Mauricio que ses parents lui confient pour quelques semaines. Mais les hasards de la vie, et surtout ses devoirs amicaux, l'amènent à se rendre toutes affaires cessantes à Venise pour expertiser un tableau d'apparence anodine mais qui paraît, c'est le moins que l'on puisse dire, très convoité. Cela va être pour lui, et pour l'ado qui l'accompagne, le début d'une histoire où réfugiés syriens, mafieux, couple de légionnaires, carabiniers, grand maitre de la peinture et coeur en miettes vont l'emporter dans un maelström de péripéties au sein de cette fabuleuse ville qu'est la Cité des Doges, autrement baptisée La Sérénissime.