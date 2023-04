Enquêtes de la brigade mythologique Tome 2 : Cupidité et autres dangers

Le métamorphe dragon Edra a toujours vécu dans le but de servir et de protéger, dans le passé comme chevalier, et dans le monde moderne en tant qu'agent de liaison mythos auprès de la police de San Francisco. En secret, il préserve la communauté mythos du scandale et de la haine des humains. Alors, quand les oeufs d'un grand dragon rare sont dérobés, Edra doit les retrouver et les restituer avant que la mère ne rase la ville. Le partenaire d'Edra, Jordan, vient d'être promu, et il est sur la piste de plusieurs artefacts mythos volés. Ensemble, ils suivent les indices jusqu'à une colonie de sirènes vivant dans la baie près de l'île d'Alcatraz. Mais essayer de séparer une sirène de son trésor, c'est chercher les ennuis. Tandis qu'Edra et Jordan se rapprochent, ils testent les limites des relations entre humains et mythos. Mais Jordan n'est pas prêt à s'accoupler pour la vie, et Edra ne fera pas semblant d'être humain pour les amis de Jordan. Alors que les collines sont en feu et qu'une tempête se prépare dans la baie - et dans leur lit -, quelque chose doit changer. #MM #Métamorphes #Mystère #Dragons