Alpha Academy Tome 2 : Mensonges de minuit

Nai croyait que rien ne pouvait être pire que les jeux de mi-parcours de l'Académie Alpha... Les premiers mois à l'école n'avaient pas été simples : une âme soeur d'un clan rival, des attaques de selkies et un complot visant à l'assassiner, rien que ça. Mais les choses semblent aller de mal en pis. Après avoir été témoin de la mort terrible d'un être aimé aux mains du roi alpha, Nai décide qu'une nouvelle visite à Dark Row s'impose. Après tout, il y a là-bas une sorcière qui connaît bien le Gardien des Ames, et Nai veut vraiment récupérer son ami. Le voyage dans le royaume des morts ne se déroule toutefois pas comme prévu. Nai découvre qu'un membre de sa famille lui cache des choses, des choses importantes. Oh, en fait, il s'agit de DEUX membres et de PLEIN de secrets. Quand le don de négociation de Nai les lie, Rage et elle, à un contrat impossible à tenir, les conséquences sont tout aussi tragiques en cas de réussite que d'échec. Bonjour les problèmes ! Nai est déterminée à ramener son ami tout en gardant son âme soeur à ses côtés... ou à mourir en essayant. Une chose est sûre : rien, sur l'île des Métamorphes, ne sera plus jamais pareil. #UrbanFantasy #Shifters #Mages #Loups-garous #AmesSoeurs #RoyaumeDesMorts