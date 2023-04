De magie et de vapeur. Tome 1, A la poursuite de l'ingénieur

1881 : L'agent spécial Gillian Hamilton est un sorcier travaillant pour l'Agence Fédérale de la Magie et de la Vapeur. Il est envoyé à Shallow Grave, en Arizona, pour appréhender un ingénieur fou connu sous le nom du Ferrailleur, et à l'origine de l'explosion de la moitié de Baltimore. Gillian s'est occupé de certains des pires criminels de l'histoire de l'Agence, cette mission devrait donc se dérouler sans encombre. Il est toutefois déconcerté par une altercation avec le hors-la-loi le plus célèbre du pays, Gunner le Terrible. Gunner traque également le Ferrailleur à travers la ville, et ce dernier ne reculera devant rien pour prendre le contrôle des mines d'argent de la ville. Ni Gillian ni Gunner ne sont prêts à laisser le Ferrailleur blesser d'autres innocents, aussi conviennent-ils d'un partenariat très temporaire. Si le fait d'être confronté à une pratique illégale de la magie, à des mitrailleuses Gatling et à un ingénieur imprévisible à la frontière américaine n'était pas suffisamment problématique pour un gars de la ville, Gillian doit également admettre qu'il apprécie beaucoup son partenaire. Mais même s'ils survivent à cette aventure, Gillian craint que l'amour entre un agent spécial et un hors-la-loi n'ait aucune chance. #MM #Magie #Steampunk #Western #Historique #Paranormal #EnnemiesToLovers #Mystère #CowBoy #AgentSpécial