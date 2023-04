Bouillon de Poulet pour l'âme de la Femme

Dans ce " Bouillon de poulet ", vous trouverez des exemples éloquents de tous ces moments qui façonnent la vie d'une femme. Ce recueil d'histoires rend hommage à la force de l'esprit féminin et en dévoile toute la beauté. Tout au long de votre lecture, vous puiserez inspiration, joie et réconfort sur des sujets comme l'amour, les rêves, l'adversité, le mariage, la maternité, le vieillissement, les générations, l'attitude, l'estime de soi et la sagesse. Que vous soyez une femme d'affaires, une mère au foyer, une adolescente, une femme âgée, une toute jeune femme qui s'initie à la vie ou une femme du monde, ce livre merveilleux deviendra pour vous un compagnon fidèle que vous chérirez pendant des années.