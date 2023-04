Mémé à l'échaffaud !

Cette année, la classe de madame Fleurbon a beaucoup de chance. Elle va participer au premier voyage scolaire dans le temps, organisé par la célèbre Ventura Factory : un voyage de quatre jours au coeur du Paris révolutionnaire, pile poil à l'heure de la condamnation de Louis XVI ! Mais quel étrange mystère plane autour de ce voyage ? Qui a écrit et que cache cette lettre datée du XVIIIe siècle ? Qu'est-ce que Josette Ventura, l'intrépide grand-mère d'Eliott, vient faire dans cette histoire ? Pour Eliott et Sybille, deux des élèves de la classe choisie pour le voyage, il n'y a plus une minute à perdre, la situation est grave, il faut mener l'enquête sans tarder !