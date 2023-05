Anarchisme en mouvement. Anarchisme, néo-anarchisme et post-anarchisme

Alors que certains l'avaient trop vite relégué aux oubliettes de l'histoire, l'anarchisme démontre aujourd'hui une étonnante et foisonnante vitalité, surgissant, sous de multiples formes, partout dans le monde. Cette vigueur s'explique par le fait que, réfractaire à la stagnation et à la simple répétition, la pensée libertaire a su oeuvrer à son propre renouvellement. Dans cet ouvrage, Tomás Ibanez, professeur de philosophie à l'Université autonome de Barcelone et militant anarchiste - il est le créateur du symbole du "A cerclé" -, nous invite à découvrir les raisons et les nouvelles modalités de cette résurgence, qui se manifeste notamment dans le néo-anarchisme et le post-anarchisme.