Critique de la raison précaire

" Précarité ", " précaire ", " précarisation " sont des termes dont l'usage est devenu courant pour décrire des modes de vie et de relations de travail dans des conditions d'instabilité et d'insécurité. Dans cet essai éclairant, Javier López Alós réfléchit à la manière dont la précarité peut conditionner la vie intellectuelle, tant d'un point de vue intime, que philosophique ou politique. Traduit du castillan par Nicolas Padilla et Juliette Rüe.