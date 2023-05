Meurtres et charlotte aux fraises . Les enquêtes d Hannah Swensen, vol. 2. Les enquêtes dHannah Swensen, vol. 2

Plus de six millions d'exemplaires vendus dans le monde, une série de films à succès : le phénomène Hannah Swensen enfin en poche ! Hannah va participer au concours du meilleur pâtissier de la ville. L'occasion rêvée d'offrir une excellente publicité à sa boutique de cookies. Mais Boyd Watson, entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, le visage écrasé dans la charlotte aux fraises de notre pauvre Hannah. Cette dernière est bien décidée à enquêter sur cette mort suspecte... Née en 1943, Joanne Fluke vit dans le Minnesota, confectionne des cookies délicieux et a écrit la saga d'Hannah Swensen, déjà traduite dans quinze langues. L'auteure nous dévoile en prime quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Florianne Vidal