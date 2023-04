Les Terres d'Abondance. Tome 6

" Quand tu écoutes ton intuition, tu arrives plus facilement à réaliser tes buts. " Pendant leur voyage vers la Méso-Amérique, Janou et ses amis aperçoivent un monde suspendu dans les nuages. Ils décident d'explorer cette nouvelle terre sur laquelle tout est léger, même leur corps ! Janou apprendra à écouter son intuition pour avancer plus facilement dans sa vie. Nos aventuriers vont découvrir un endroit préservé, où tout le monde peut obtenir ce qu'il désire grâce à une technologie mystérieuse ! Mais bientôt, l'équilibre des terres d'abondance sera menacé... Cartes pratiques incluses pour devenir un vrai petit yogi !