L'appel de Madame la Baronne / Edition spéciale (En noir et blanc)

Une princesse-marionnette, un baronnet de bois, une " bébête " mystérieuse, une créature lunaire qui parle et un majordome tout ce qu'il y a de plus classique, auquel revient l'épineuse tâche de gérer tout ce petit monde surnaturel. Une ambiance étrange, sur laquelle flotte l'ombre de la baronne, propriétaire du domaine commun à tous. Une femme merveilleuse mystérieusement disparue, mais dont l'entêtant parfum d'amour continue à flotter dans les âmes, en particulier celle du majordome, qui pour valet qu'il est n'en reste pas moins homme. Mais l'équilibre étrange de cette drôle de famille vacille lorsque ce dernier est attiré dans la cave par une étrange plainte ? un appel. Des portes oniriques et déstabilisantes vont alors s'ouvrir à lui, à la rencontre d'êtres de plus en plus surprenants... et peut-être même familiers. Le regretté conteur, comédien et chanteur belge Julos Beaucarne, disparu en 2021, se voit ici rendre hommage par cette réédition. Un hommage célébrant également le dessin du prodigieux Jean-Claude Servais.