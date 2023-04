La Voie de l'intégrité. Le Chemin vers soi

Dans La Voie de l'intégrité, Martha Beck démontre que faire preuve d'intégrité donne un sens à notre vie, soulage nos blessures émotionnelles et met fin à nos ruminations mentales. Utilisant des exemples parlants, elle met en lumière les comportements qui nous empêchent d'être complètement nous-mêmes. Martha Beck compare le processus qui mène à l'intégrité personnelle au parcours d'un héros avec ses défis et ses victoires. Elle nous apprend comment détecter les signaux internes qui nous amènent à reconnaître nos réelles aspirations, au-delà des conditionnements sociaux et culturels. Par ailleurs, dans la situation mondiale actuelle, l'intégrité représente l'une des voies les plus sûres pour rétablir la confiance entre les individus et bâtir un monde plus juste.