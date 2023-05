Z'ai perdu une dent ! Billy et Betty

Billy et Betty ont tous les deux une dent qui bouge. Betty a très hâte de la voir tomber : elle va devenir une grande et la petite souris va lui apporter une pièce. Mais Billy, lui, a très peur, il ne veut pas que sa dent tombe ! Comment va-t-il manger ? Comment va-t-il se brosser les dents ? Betty va alors tout faire pour le convaincre... Un album tendre et amusant à lire à tous les enfants en âge de perdre leurs dents de lait.