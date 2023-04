Lecture du Tao. Une sagesse qui nous attend

Le taoïsme est un courant philosophique chinois qui se fonde sur trois oeuvres principales : le "Classique du Tao et de sa Puissance" de Lao-Tseu, le "Tchouang-Tseu" de Tchouang-Tseu et " Le Vrai Classique du vide parfait " de Lie-Tseu. Le mot le plus adéquat pour traduire "Tao" pourrait bien être "processus" . Tout est processus. Tout ce qui existe est un seul et même processus unique et cohérent. Le cosmos est ce processus immense. Le courant taoïste a irrigué l'histoire de la culture et des mentalités chinoises, donnant un terreau fertile non seulement aux développements philosophiques ultérieurs, mais aussi à des expériences artistiques nombreuses ; la poésie et la calligraphie en sont les exemples fameux. Par une approche personnelle et sensible, l'auteur nous propose une balade au coeur des symboles du Tao pour en décrypter les significations. Par six portes d'entrée singulières - l'un, le devenir, le deux, le nombre, l'harmonie et les éléments -, Marc Halévy nous rappelle que le sage du Tao n'est rien si ce n'est un transmetteur, un traducteur, un révélateur...