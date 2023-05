Ma famille, mon voisin loufoque et moi

Les parents de Jeanne se disputent sans cesse. Quand Sarah, sa grande soeur quitte la maison, elle se retrouve bien seule. A 14 ans, l'amour semble à Jeanne un sentiment peu enviable. Mais peu à peu, son horizon s'éclaircit. Elle vit une touchante histoire d'amitié et d'entraide avec André, son nouveau voisin de palier. Puis, Ambroise, un camarade de classe prend de plus en plus d'importance dans sa vie.