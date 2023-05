Maurice Ravel (1875-1937). Ni femme, ni Dieu, ni maître

Contrairement à ce qui se passe avec Bach, Beethoven, Haendel, Schubert ou Mozart, il est possible d'écouter "â¯tout Ravelâ¯" en quelques semaines seulement. "â¯De la plus extrême paresseâ¯" , travaillant très lentement, insomniaque depuis la guerre, intoxiqué par le tabac, Maurice Ravel nous a laissé des Åuvres généralement courtes et surtout peu nombreuses - certaines pourtant mûries pendant des années.