Eloge de l'irrévérence

Plus que des plaidoiries, des armes démocratiques pour continuer de rire, de croire ou de ne croire en rien. En mars 2007, Charlie Hebdo est au coeur d'un procès retentissant : plusieurs associations dénoncent les caricatures de Mahomet publiées dans le journal et accompagnées d'un appel à la lutte contre l'islam radical. Sur le banc des accusés, les dessinateurs, rédacteurs et salariés de l'hebdomadaire satirique, mais aussi des personnalités politiques : François Hollande, François Bayrou ou encore Elisabeth Badinter. Pour les défendre, les avocats Georges Kiejman et Richard Malka. Dans un tribunal sous haute surveillance et face à la presse du monde entier, ils vont défendre le droit à la liberté d'expression, à la caricature, à l'irrévérence. Seize ans après ce procès historique, annonciateur du drame de janvier 2015, il était temps de rendre aux citoyens deux textes fondateurs - les plaidoiries de Malka et de Kiejman - éloges superbes de la liberté de pensée. Richard Malka est avocat, romancier et scénariste de BD. Il est l'auteur de Tyrannie (Grasset, 2018), Le Voleur d'amour (Grasset, 2021) et de Traité sur l'intolérance (Grasset, 2023). Georges Kiejman est l'un des plus grands avocats français, au coeur des dossiers les plus importants des cinquante dernières années. Il est l'auteur de L'homme qui voulait être aimé (Grasset, 2021).