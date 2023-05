ABC des cocktails. 200 classiques modernisés. 200 classiques modernisés

Florian Thireau, jeune chef barman au parcours d'excellence (Buddha Bar, Palmer & Co. , Zetter Townhouse, Cheval Blanc) est directeur de la mixologie du Peninsula à Londres. Il est l'auteur de The Cocktail Book aux Editions de La Martinière. Dans le même esprit didactique que son premier ouvrage, entrainé par son approche à la fois technique et artistique, l'auteur o­re dans cet abécédaire toutes les bases pour réaliser des cocktails classiques modernisés qui constituent le répertoire d'aujourd'hui. Ainsi, matériel, verrerie et techniques de réalisation côtoient les 200 recettes de cocktails et leurs histoires pour proposer une réponse liquide aux attentes gastronomiques contemporaines. Une précieuse mine d'information et d'inspiration, pratique et complète, qui saura accompagner autant la nouvelle génération de barmen que les passionnés. Un délicieux mélange d'émotions et de connaissances, dont on se délecte de A à Z.