Desperado sur le rivage

Jeff vit sur un bateau à quai avec sa copine dans une station balnéaire bretonne, maintenant flâneur professionnel, joueur d'accordéon et, de son propre aveu, " ancien connard ". Il nous emmène du centre-ville à la boîte de nuit de la zone commerciale en passant par le camping du bord de mer, et nous montre avec ironie les sentiments ambigus que provoque sa présence. On le suit dans un road trip fermé entre résidence de création, artistes circassiens, musique et rades un peu pourris. Au gré des lieux et des rencontres, plus rocambolesques les uns que les autres, on découvre sa famille nombreuse et soudée contre lui, des musicos, des patrons de bar, des artistes de rue et le drame dont on le tient pour responsable. Il évoque ses nombreux faux pas mais aussi ses fulgurances, le type amoché mais attachant qu'il est devenu. Ainsi que la réalité de l'amour qu'il n'arrive pas à exprimer. Jeff s'adresse directement au lecteur avec humour, autodérision et brio, il l'interpelle, en fait son confident comme un pote sym- pathique et paumé vous raconterait ses malheurs en échappant aux larmes par pudeur avec son humour noir. Une écriture ironique, joueuse, vive et très tendre.