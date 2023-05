Ça fourmille ici !

Une fourmi qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez entreprend un grand voyage. Elle découvre au fil de ses déambulations les bruits et les odeurs du monde qui l'entourent. Les vers de terre, les insectes autour de la mare, les écureuils, les oiseaux, et bien d'autres animaux. Dans ce livre "cherche et trouve" , la narration poétique décrit l'errance de la fourmi et offre quelques indices pour démarrer la recherche. Mais l'essentiel se cache dans les détails des situations surprenantes, amusantes, touchantes.