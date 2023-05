On mange froid

Requiem est un groupe de rock qui ne remplit plus les salles. Alors Max, le producteur, décide d'envoyer les musiciens dans un gîte perdu au fin fond des Cévennes avec une missionA : enregistrer l'album qui relancera leur carrière. Dès leur arrivée, un violent orage s'abat sur la ferme, finissant de couper le groupe du reste du monde. Leur seule compagnieA ? Une bande de scouts qui, surgissant de la forêt voisine, vient trouver refuge dans la grange attenante. Mais il n'est pas que le ciel qui se déchaîne. Et tandis qu'au matin les nuages se dispersent, les morts se mettent à tomber et la panique s'invite.