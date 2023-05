Rejoignez le combat et restaurez la flamme de l'honneur et de la justice ! Dans un système solaire lointain, des mechas appelés Armorclads sont utilisés pour bâtir des mondes et faire la guerre. Sur Xeru, de jeunes esclaves génétiquement créés passent leur courte vie à miner la Pure, un minerai essentiel, dans des mechas de construction, les Ironclads. Lorsqu'un des leurs est tué dans un accident, leur monde bascule, et ils décident de défier leurs oppresseurs. Sur le chemin de la révolte, ils réaliseront qu'ils pourraient être la clé d'un mystère enfoui dans les siècles, à l'époque des légendaires Armures-Dieux qui assuraient paix et prospérité