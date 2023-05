Le livre de la jungle

Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! L'obsession d'un milliardaire exhibitionniste, carburant aux secrets des autres et à une mystérieuse substance. Une femme condamnée à une lourde peine et marquée à vie simplement parce qu'elle a aimé. Un ex-policier éclopé, perdu entre le bien et le mal, qu'une simple flamme suffit à paralyser. Une hypnothérapeute au magnétisme animal, sexuellement déviante et avide de pouvoir. Une longue liste de lois, bafouées une à une par un jeune homme désabusé... L'oeuvre de Kipling était peuplée d'animaux doués de parole qui délivraient des fables moralisatrices. Dans ce Conte Interdit, les humains adoptent des comportements bestiaux. Peu de place est laissée à la vertu. N'ouvrez ce livre que si vous êtes prêts à vous soumettre aux lois de la jungle...