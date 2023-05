Jeanne courage

Victime d'une tentative de viol à Blachères, Jeanne Grison est renvoyée. Dans son parcours pour rejoindre Mende où elle va entrer au service d'un notaire, la jeune fille est accompagnée de Julien, un homme qui part pour la saison des vendanges dans le Sud et qui sera son ange gardien. Lorsque Blachères se trouve bousculé par un assassinat et une agression, Julien est arrêté et envoyé en prison sans preuve. Il est libéré après quelques mois mais le doute s'est instillé dans la tête des villageois... Combien d'autres attaques avant que l'on démasque le coupable ?