Protéger sa marque. Créer - Gérer - Valoriser - Contester - Défendre, Edition 2023

Nom de produits, dénomination sociale, noms de sites webs, d'applications, de podcasts et de tous supports audio ou vidéo ... quels noms et quels autres signes peuvent être choisis comme marque ? Une fois la marque enregistrée, comment la céder, ou encore comment contester le dépôt de marque d'un concurrent ? Cet ouvrage vous informe sur les points sensibles à prendre en compte avant de choisir une marque, sur la marche à suivre pour l'enregistrer et sur les droits qui en découleront. Il vous donne également les clefs pour réagir en cas de conflit. Ce guide s'adresse aux entreprises de toutes tailles et à leurs conseils. Des infographies agrémentent l'ouvrage pour comprendre en un clin d'oeil les règles à appliquer.