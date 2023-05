Saint-Jacques : Moissac-Roncevaux

15 jours de randonnée sur le dernier tronçon de la Voie du Puy allant de Moissac à Roncevaux. Une itinérance culturelle pour tous sur le GR® 65 traversant la Lomagne et ses églises romanes, le Gers et ses collines verdoyantes, les Landes et ses forêts de pins maritimes, le Béarn et le Pays Basque avant d'arriver aux portes des Pyrénées. Sur le chemin, Lectoure, vieille cité épiscopale et une dizaine de monuments historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dont le cloître de Moissac.