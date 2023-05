L'école des parents N° 647, avril 2023 : Violences conjugales. Quel impact sur l'enfant ?

En France, plusieurs milliers d'enfants vivent dans une famille touchée par des violences conjugales. Depuis le 1er février 2022 et l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, la justice leur reconnaît la qualité non plus de simples témoins mais de victimes. Qu'entend-on précisément par violences conjugales ? Comment les identifier et les prévenir ? Quel peuvent être leurs impacts sur les enfants ? Trois ans après le Grenelle contre les violences conjugales organisé par le gouvernement, quels dispositifs ont été mis en place ? Les annonces ont-elles été suivies d'effets ? Psychologues, thérapeutes et médiateurs familiaux, anthropologues, responsables d'associations se penchent sur ces questions au coeur de l'actualité.