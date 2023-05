Lille et l'Eurométropole

Nouvelle formule 2023 Vieux-Lille, Grand-Place, citadelle de Vauban, maisons Folie, beffroi de l'hôtel de ville, gare Saint-Sauveur, Tripostal, estaminets et brasseries, carbonnades et gaufres, centres culturels d'avant-garde, échappée à la Piscine de Roubaix et au Louvre-Lens : suivez le guide ! LE GUIDE IDEAL DES COURTS SEJOURS 10 incontournables : tous les lieux à ne pas manquer Lille autrement : des activités insolites pour sortir des sentiers battus La ville en 3 jours : nos propositions pour organiser votre séjour Lille quartier par quartier : restaurants, bars, cafés, shopping, lieux de visite localisés sur une carte grand format Grand Lille : une carte grand format pour explorer le Grand Lille et ses alentours, de La Piscine à Roubaix jusqu'à Courtai au nord et Lens et son Louvre au sud Carnet pratique : toutes les informations indispensables Retrouvez dans ce guide toutes les bonnes adresses de Ambre Auger. Lilloise d'adoption, voyageuse insatiable, Ambre tient avec son compagnon Mathieu le blog www.frenchwanderers.com