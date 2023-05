Promenades de papier. Dessins du XVIIIe siècle de la Bibliothèque nationale de France

Cet ouvrage propose une exploration illustrée de la collection largement inédite de dessins, d'albums et de carnets de croquis français du XVIIIe siècle, conservés à la Bibliothèque nationale de France. Parmi les 50 artistes présentés figurent certains des plus célèbres dessinateurs français du XVIIIe siècle, dont Madeleine Basseporte (1701-1780), François Boucher (1703-1770), Gabriel de Saint Aubin (1724-1780) et Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), ainsi que des architectes (comme Lequeu) des graveurs ou des décorateurs. Dans cet ouvrage, d'éminents spécialistes internationaux présentent plus de 80 dessins, albums et carnets de croquis - dont beaucoup sont publiés ici pour la première fois - et révèlent comment les artistes ont utilisé le dessin pour enregistrer, critiquer et tenter d'améliorer le monde qui les entoure.