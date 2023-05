50 exercices pour apprendre à méditer

50 exercices répartis en 3 sections pour apprendre à méditer. A travers tests de personnalité, quiz, QCM, questionnaires introspectifs et techniques à expérimenter en dehors du livre, le lecteur apprendra à : 1. se situer par rapport à ses connaissances, ses motivations et ses besoins ; 2. faire reposer sa pratique de méditation sur 3 piliers : posture, respiration et vide mental ; 3. aller plus loin, à la rencontre de ses trésors intérieurs.