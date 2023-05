La demoiselle des carrières

A dix-huit ans à peine, elle est sûre de son pouvoir de séduction et consciente de l'effet qu'elle provoque chez les hommes. Elle le sait depuis l'enfance, elle peut séduire qui elle veut... Elle affectionne le danger, les situations risquées et scabreuses, les nuits sombres où elle flirte volontiers avec la moralité et la légalité. Faut-il s'étonner qu'elle s'évapore mystérieusement un samedi soir de décembre ? A-t-elle choisi de disparaître de la circulation délibérément afin d'échapper à un destin trop sombre ? S'est-t-elle trouvée au mauvais endroit au mauvais moment ? A-t-elle été victime d'un prédateur plus diabolique qu'elle ? Une affaire qui va ébranler sa famille, les bonnes gens de la petite ville de Périgueux, d'ordinaire plutôt tranquille, et les enquêteurs Puech et Jordi de la Brigade Criminelle. Jallia Russiali partage son temps entre son métier d'enseignante dans le Supérieur et l'écriture. Elle aime son Périgord natal, ses villages magnifiques, son terroir exceptionnel, ses habitants si attachants, la bonne bouffe et le bon vin. Son tempérament d'épicurienne ne l'empêche pas d'aborder dans ses romans policiers toute la noirceur des âmes, la perversion, la manipulation, les violences faites aux femmes, la difficulté de jouer aujourd'hui un rôle de mère, flic, maîtresse, épouse...