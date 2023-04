Murder by magic Tome 3 : A la vie à la mort

Les réunions d'anciens élèves sont des occasions festives pour se remémorer les bons moments passés au lycée, mais aussi parfois les moins plaisants. Lorsque Jim et Dylan acceptent de donner un coup de main à Vega McCoy, le lieutenant de police de New Avallon, pour organiser la sienne, ils ne se doutent pas que des secrets profondément enfouis vont resurgir et impacter l'organisation durablement. D'autant plus que Jim est occupé sur d'autres fronts : sa campagne municipale contre Jane Hayes dont le résultat est plus qu'incertain et sa possible investiture à la tête du coven du comté qui fait grincer des dents. Quant à Dylan, il doit gérer sa mère, Fiona, une louve-garou surprotectrice qui n'a pas sa langue dans sa poche, venue en villégiature, et les souvenirs des événements traumatisants de la fête nationale qui l'assaillent de plus en plus souvent. Entre anciennes gloires du lycée prêtes à tout pour conserver leur statut, secrets inavouables des plus terrifiants, coups tordus électoraux et autres cadavres qui s'amoncèlent, notre couple aura bien du mal à s'en sortir sans y laisser des plumes. Car la magie a un prix... celui de la mort.