Testament d'un pêcheur à la mouche

Célèbre magistrat et auteur de romans policiers à succès sous le pseudonyme de Robert Traver (on lui doit le phénoménal Autopsie d'un meurtre), John D. Voelker était avant tout un grand passionné qui se consacrait avec un même bonheur à l'écriture et à la pêche. Après le succès d'Itinéraire d'un pêcheur à la mouche, livre culte outre-Atlantique, Voelker nous offre une nouvelle collection de récits à la fois tendres et hilarants, burlesques et philosophiques. Ode à la nature et réflexion sur l'art contemplatif de la pêche à la mouche, ce Testament dresse le portrait nostalgique d'une Amérique disparue. Dans la famille des écrivains-pêcheurs américains, John D. Voelker occupe une place à part. Ce livre au charme enivrant est une nouvelle preuve éclatante de son talent.