Science et Vie. Cahier de vacances adultes. 170 exercices pour explorer le monde et se divertir, Edition 2023

Plus de 130 jeux pour mettre à l'épreuve sa culture scientifique ! Nouvelle édition Etes-vous à l'écoute du monde qui vous entoure ? Une caution de prestige avec le partenariat du magazine Science & Vie, qui nous ouvre les formidables pages de ce cahier nous mettant au défi de répondre par la science à des jeux variés (jeux d'associations, de mémorisation visuelle, mots fléchés, mots cachés, labyrinthes, vrai-faux, quiz, QCM, phrases à compléter, cherchez l'intrus...), organisés autour de 6 grandes thématiques : 1) Culture science : Les grands événements de la science Femmes et hommes de science Les outils de la science Les mots de la science 2) Ciel & Espace Le Système solaire Les galaxies et l'Univers L'observation du ciel La conquête spatiale 3) Nature & Environnement Les animaux Les plantes Les écosystèmes Perturbations et régulations 4) Corps & Santé Topographie du corps humain Une merveilleuse machine De belles performances ! Maladies & traitements 5) Cerveau & Intelligence Un organe à part Percevoir le monde De multiples intelligences L'intelligence artificielle 6) Technologie & Futur La Science et la vie 2. 0 Le big data dans tous ses états Objets connectés et autonomes Les conquêtes à mener