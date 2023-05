De la guerre N° 3

Le retour, encore plus riche, innovant et spectaculaire, du premier Mook d'histoire militaire exclusivement en librairie, en coédition avec le ministère des Armées Au sommaire de cette publication très attendue, un dossier consacré à "L'été 1943. Un été en pente forte" et nos rubriques habituelles : Récit sensoriel : Promenade dans une ville assiégée au XVe siècle Infographie : Dans les pas d'Hitler chef de guerre, 1939-1945. Le témoin : Moi, Régis Guillem, 18 ans, membre d'un commando delta de l'OAS Démontage d'un mythe : Le coureur de Marathon Interview posthume : "Charles IX, regrettez-vous la Saint-Barthélémy ? " La campagne : Gaugamélès : Alexandre achève Darius Le concept : Attrition ou destruction ? le plus long débat de l'histoire militaire. Récit : Les guerres françaises au Tchad. Portfolio : Capa en Espagne : la peau au bout du Leica. Portraits ennemis : Charles XII contre Pierre le Grand Animal : Portrait d'un cheval de guerre médiéval Aquarelles : La guerre du Mexique Dame de fer : Thatcher, cheffe de guerre La guerre vue d'en bas : Le drame de la RC4 Questionnaire Clausewitz : les réponses du général Lecointre, ancien chef d'état major des armées