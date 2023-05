Dictionnaire amoureux de New York

Capitale de la modernité qui se réinvente sans arrêt, " Babel " capitale des étrangers, ville-cinéma, ville de la démesure et des inégalités, Serge July, pour qui s'immerger dans cette ville est un besoin, nous propose son portrait de New York. " Babel existe et s'appelle New York : la seule métropole au monde construite par des étrangers qui s'y sentent plus chez eux que dans leur pays d'origine. C'est la capitale exemplaire des métis nés au fil des générations, dans la douleur et dans la lente dilution des multiples communautés. New York est aussi la capitale des inégalités : celle des milliardaires et du tiers monde. New York c'est la ville-cinéma : on connaît tout d'elle même si on n'y a jamais mis les pieds. Ce Dictionnaire amoureux est une somme d'histoires singulières mais toutes extraordinaires, des vies et des portraits enchevêtrés de créateurs et de leurs oeuvres, cinématographiques, littéraires et musicales, mais aussi financières et industrielles. Je raconte les histoires que j'aime, merveilleuses, tragiques, celles des femmes et des hommes qui en sont les héros et qui composent mon portrait de New York. "