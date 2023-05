Journal d'un petit Noob Tome 4 : Bienvenue dans l'End

La suite des aventures de Minus et Blurp... qui débarquent enfin dans l'End ! Retrouve Minus, le héros de Journal d'un Noob, dans de nouvelles aventures inédites dédiées aux plus de 6 ans ! Minus, Blurp, Croc'monstres et Marguerite ont été rejoints dans leur quête par deux nouveaux compagnons : Albéric, un guerrier féroce transformé en zombie par Herobrine et son apprentie Bagel. Le chemin jusqu'à l'End est parsemé d'embûches et la cohabitation est difficile mais le groupe devra rester soudé ! Face à l'Enderdragon, il n'y a qu'une solution... vaincre ou périr ! Un roman à partir de 6 ans, adapté de la bande-dessinée Journal d'un Noob publiée chez Jungle. Déjà publiés : " Journal d'un petit Noob - Tome 1 - Un nouveau guerrier ", " Tome 2 - Balade dans le Nether ", " Tome 3 - La traversée du désert " Une série Minecraft non-officielle.